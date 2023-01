De Grand Prix van China werd onlangs opnieuw afgelast, maar de organisatie van de race in Shanghai hoopt, nu de coronamaatregelen versoepeld worden, alsnog een plek op de kalender te krijgen.

De Formule 1 zag zich genoodzaakt om de Grand Prix van China, voor het laatst in 2019 verreden, opnieuw te schrappen vanwege de strenge coronamaatregelen in het land. Mensen die corona opliepen moesten in quarantaine totdat zij een negatief testresultaat konden overleggen, iets waar de Formule 1 niet op zat te wachten.

Lees ook: Grand Prix van China ook in 2023 van de baan

Nu de maatregelen in China versoepeld zijn, hoopt de organisatie van de Grand Prix van China alsnog in 2023 op de Formule 1-kalender terug te keren. Vanaf 8 januari hoeven reizigers die in China arriveren namelijk niet meer in quarantaine, nu het land steeds meer afstapt van het zero-covid-beleid. Volgens Motorsport.com heeft de organisatie van de Grand Prix van China al interne gesprekken gevoerd en contact opgenomen met de Formule 1, maar het is wachten op een antwoord.

De Grand Prix van China, verreden op het Shanghai International Circuit, zou oorspronkelijk van 12 tot en met 14 april plaatsvinden. Met het wegvallen van die race zou er een gat van vier weken vallen tussen de Grand Prix van Australië en de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Formule 1 sloot niet uit dat er een vervangende race zou komen, met het Portugese Portimão en het Turkse Istanbul Park als voornaamste kandidaten. Mocht de race in China terugkeren op de kalender, dan telt deze weer zoals gepland 24 races.