De voorzitter van de Australische Grand Prix in Melbourne, Paul Little, ziet het wel zitten om de race op Albert Park te verhuizen naar een tijdstip in de avond. Dat laatste zou gunstig zijn voor tv-kijkers in de Verenigde Staten en Europa en daarmee een boost voor de kijkcijfers betekenen. Daarnaast staat een avondrace garant voor spektakel, zo meent Little.

“Ik wil een avondrace zeker niet uitsluiten. Het zou geweldig zijn. We gaan de haalbaarheid van dit plan onderzoeken”, aldus Little. Momenteel telt de F1-kalender met Bahrein, Saoedi-Arabië, Singapore, Qatar en Las Vegas al meerdere race die geheel of gedeeltelijk in de avond worden verreden.

Overigens vertelde Little ook nog dat hij wel iets zit in het plan om het evenement rond de F1-race in Melbourne te verlengen naar vijf tot zes dagen met nog meer amusement vooraf en na afloop. De Australische Grand Prix staat al sinds jaar en dag bekend als een meerdaags racefestijn. Afgelopen jaar werden de drie racedagen bezocht door 420.000 toeschouwers.

De Grand Prix van Australië wordt zondag verreden om 07.00 uur Nederlandse tijd.

