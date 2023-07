Madrid gaat binnenkort een contract tekenen om een Formule 1-race te organiseren. Dat bevestigt de voorzitter van Ifema, de organisatie die de race moet gaan faciliteren.

Het hangt al langere tijd in de lucht dat Madrid een Formule 1-contract binnen weet te slepen. Een speciale F1-tentoonstelling werd eerder dit jaar in Madrid gehouden. De burgemeester van de Spaanse hoofdstad stelde recentelijk dat het naar zijn idee al praktisch rond is. En nu doet de organisator van de race daar nog een schepje bovenop.

De organisatie van de race komt in handen van Ifema, een bedrijf dat veel congressen en andere grote evenementen organiseert in Madrid. Directeur van Ifema, Jose Vicente de los Mozos, werd tijdens een congres deze week gevraagd naar de voortgang van de onderhandelingen en liet daar waarschijnlijk wat meer los dan hij zou mogen.

“We hebben een geheimhoudingsovereenkomst, dus ik kan niet al te veel zeggen over wanneer het contract getekend wordt. Maar ik weet wel wanneer we het gaan tekenen en wanneer het aangekondigd wordt. Ik heb veel gesproken met Stefano Domenicali en we vertrouwen elkaar hierin. We gaan mooie dingen doen samen.”

Op dit moment vindt de Grand Prix van Spanje nog plaats in Barcelona. Dat circuit heeft een contract tot en met 2026. In het verleden hield Madrid ook al F1-races, op het Circuito del Jarama net buiten de stad. Mocht de hoofdstad inderdaad weer een race binnenhalen, dan is het nog niet duidelijk vanaf wanneer en op welke locatie. De geruchten gaan dat er een nieuw stratencircuit ontworpen wordt in Madrid, in plaats van een terugkeer naar Jarama.

