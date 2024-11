Oscar Piastri zegt geen extra druk te ervaren nu hij de enige Australiër op de grid is. Na de GP van Singapore nam de Formule 1 afscheid van Daniel Ricciardo, eveneens een Aussie en bovendien een van de populairste coureurs van de afgelopen vijftien jaar. Piastri keek altijd op naar de goedlachse Ricciardo en mist zijn landgenoot wel degelijk, al kijkt hij ook uit naar de concurrentie van Lawson.

Na de laatste GP van São Paulo werd Oscar Piastri gevraagd naar Daniel Ricciardo. Gedurende de Amerikaanse triple header was Piastri opnieuw de enige Australiër op de grid. “Ik ervaar geen extra druk,” gaf hij eerlijk toe. “Het is natuurlijk triest dat Daniel (Ricciardo, red.) niet meer op de grid staat. Hij is een geweldige kerel en iemand waar ik altijd naar opkeek. Het is jammer dat ik hem heb zien vertrekken.”

Australië versus Nieuw-Zeeland?

Ricciardo werd vervangen door de 22-jarige Liam Lawson, Red Bull-reservecoureur en geboren en getogen in Nieuw-Zeeland. “Het is een geweldige kans voor Liam (Lawson, red.) om te laten zien wat hij in huis heeft,” aldus Piastri. “Dat hoort nu eenmaal bij deze sport; alle ontwikkelingen hebben zowel negatieve als positieve gevolgen. Misschien dat het daardoor ook minder druk met zich meebrengt. Ik heb er iemand van ‘naast’ Australië bij gekregen,” grapte hij. “Ik kan het bovendien goed vinden met Lawson. In het verleden heb ik al eens tegen hem geracet.”

Zoals tussen veel landen bestaat er een vriendschappelijke rivaliteit tussen Australië en Nieuw-Zeeland. Piastri verwacht echter niet dat dit voor frictie zal zorgen tussen hem en Lawson. “Ik hoop van niet,” merkte hij op. “Met de verschillen tussen onze auto’s zou er iets goed mis moeten gaan als wij elkaar op de baan tegenkomen.” McLaren verdedigt op dit moment de eerste plaats bij de constructeurs, terwijl Visa RB verwikkeld is in een strijd om de zesde plek.

