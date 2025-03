Oscar Piastri rijdt tijdens de aanstaande GP van Australië direct een thuisrace. De 23-jarige McLaren-coureur groeide op in Melbourne, op slechts een paar kilometer van het Albert Park Circuit. Met een uiterst competitieve MCL39 tot zijn beschikking hoopt Piastri uiteraard een gooi te doen naar de winst in Australië. Daarmee zou hij ook direct zijn titelambities voeden – alle coureurs staan immers op nul punten in aanloop naar de eerste race.

Oscar Piastri keek tevreden terug op de openingsdag in Melbourne: gedurende de ochtend- en de middagsessie reed hij respectievelijk de vierde en de tweede tijd. Bovendien kende McLaren, dat voorlopig de favorietenrol geniet, geen grote problemen. “Het was behoorlijk bemoedigend”, vatte Piastri zijn prestaties op vrijdag samen. “Ik denk dat het tempo erg goed was. Er zijn nog een paar dingen die we kunnen uitproberen om de auto nog meer naar mijn smaak te maken, maar het onderliggende tempo is heel sterk. Ik ben behoorlijk tevreden.”

Ondanks het feit dat hij in beide trainingen teamgenoot Lando Norris voor zich moest dulden, denkt Piastri dat er in de rest van het weekend nog veel kan veranderen. “Hoeveel het vandaag betekent, weet ik nog niet”, voegde hij eraan toe. “Ik denk dat er nog van alles kan gebeuren in de rest van het weekend, maar voorlopig voelt alles goed aan.” Tijdens de Grand Prix belooft het hard te gaan regenen in Melbourne, wat het ook lastig maakt om de juiste afstelling te kiezen. “Het weer gaat hoe dan ook een rol spelen, maar in de basis is de auto gewoon goed”, verzekerde Piastri.

‘Mikken op de bovenste trede’

De kans is dus groot dat Piastri zijn MCL39 gaat gebruiken om een plekje in de geschiedenisboeken op te eisen. Een podiumplaats voor de jonge coureur zou al een unicum betekenen; nooit eerder finishte een Australiër in de top drie tijdens zijn thuisrace. Zelf kijkt hij echter verder dan een plekje op het podium. “Ferrari zag er behoorlijk snel uit vandaag, en ook Mercedes mogen we niet uitvlakken”, vervolgde hij. “Dus ja, ik denk dat het er goed uitziet, maar we willen niet alleen mikken op het podium, we willen mikken op de hoogste trede.”

Met een zege in Melbourne zou Piastri ook de leiding nemen in het kampioenschap. Daarmee zou hij ook direct een einde maken aan het record van Max Verstappen, die al sinds mei 2022 het kampioenschap leidt.

