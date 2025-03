Oscar Piastri schreef zondag de GP van China op zijn naam. Na 56 ronden wist hij zijn eerste poleposition in de Formule 1 om te zetten in een overwinning. Bovendien leidde hij, met teamgenoot Lando Norris op de tweede plaats, een één-tweetje voor McLaren. Na zijn teleurstellende thuisrace in Melbourne heeft de Australiër het gevoel dat hij deze zege dubbel en dwars verdiend heeft.

“Is dit het begin van een titeljacht?” vroeg onze Nederlandse analist Ho-Pin Tung aan Oscar Piastri na de GP van China. “Ik hoop het,” grijnsde de McLaren-coureur. “Het was een geweldig weekend, de auto was fantastisch. Met de banden werd het even iets ingewikkelder, maar over het algemeen ben ik heel trots op dit weekend. Na Melbourne had ik dit wel verdiend.” In de chaos in Australië kwam Piastri niet verder dan P9, maar in Shanghai wist hij zijn eerste poleposition om te zetten in zijn derde overwinning in de Formule 1.

“Het team heeft het geweldig gedaan,” vervolgde hij. “Een één-tweetje voor McLaren, ik ben heel tevreden. De harde band bleek een stuk sneller dan verwacht, daar had niemand echt rekening mee gehouden, denk ik. Ik ben ontzettend trots.” Tot slot bedankte Piastri de uitzinnige Chinese fans. De Australiër heeft dit weekend al meerdere keren gegrapt dat hij in Shanghai een thuisrace rijdt – hij is immers voor één-zestiende Chinees. “Dat is echt waar,” lachte hij. “Het publiek was hier geweldig, alleen zijn er wel heel veel Lewis Hamilton-fans. Hopelijk kan ik er voor volgend jaar een paar bekeren.”

