De toon is gezet! Na drie zeges op rij aast Oscar Piastri in Imola op een nieuwe overwinning. Zaterdag verzekerde hij zichzelf alvast van poleposition voor de GP van Emilia-Romagna. De Australiër rekende af met Max Verstappen, die hem mag vergezellen op de eerste startrij. Teamgenoot Lando Norris viste achter het net: hij moest George Russell voor zich dulden en eindigde buiten de top drie.

“Het was een goede sessie, maar ook een zware sessie”, reageerde Oscar Piastri na de kwalificatie op Imola. De sessie werd opgeschrikt door twee zware crashes, eerst van Yuki Tsunoda en later van Alpine-debutant Franco Colapinto. “We liepen veel vertragingen op, een aantal keer werd er met de rode vlag gezwaaid”, merkte Piastri op. “Daarbij maakten de banden het niet veel makkelijker. Gisteren dachten we dat de C6-compound wel oké was, maar vandaag bleek het allemaal een stukje ingewikkelder.” Pirelli introduceerde voor het raceweekend in Imola een nieuwe, extra zachte band.

“Gelukkig heeft het team de auto uitstekend geprepareerd voor de kwalificatie”, vervolgde Piastri. “Mijn snelste ronde voelde heel erg goed, al moest ik in de laatste bochten wel heel wat auto’s passeren. Ik was niet heel verheugd om de eerste auto op de baan te zijn in Q3 – je hebt dan natuurlijk geen slipstream”, legde Piastri uit. “Tegelijkertijd heb je dan ook geen vuile lucht. We beschikken over genoeg tempo, dus dat is altijd goed om mee te nemen.”

