Oscar Piastri wil de grote voorsprong van McLaren in aanloop naar de GP van China relativeren. Enkele experts verwachten dat de papaja’s op een droge baan in Shanghai ongrijpbaar zullen zijn voor de concurrentie. De rondetijden van Norris en Piastri tijdens de droge momenten van de GP van Australië spreken boekdelen, al verwacht Piastri dat de tweede ronde in China niet minder spannend hoeft te worden.

Mercedes-coureur George Russell uitte eerder zijn zorgen over de snelheid van de McLaren-bolides. Het team uit Woking had in Melbourne waarschijnlijk een één-tweetje kunnen scoren, ware het niet dat thuisheld Oscar Piastri een ongelukkige spin maakte als gevolg van een late regenbui. Russell had echter genoeg gezien en zei dat McLaren over zo’n grote marge beschikt dat ze zich nu al volledig kunnen richten op de ontwikkeling van de auto voor 2026. “Mits Norris en Piastri de MCL39 optimaal benutten, zouden ze elke race moeten winnen,” aldus de Brit.

‘Melbourne was niet de norm’

“Het gat dat ze hebben opgebouwd naar de rest is groter dan Red Bull ooit heeft gehad,” vervolgde hij. Oscar Piastri was er snel bij om de opmerkingen van Russell te relativeren. “Behoorlijk vergezocht,” zo duidde hij het commentaar van zijn collega. “Natuurlijk denk ik dat onze auto erg sterk was in Melbourne, dat valt niet te ontkennen. Maar als coureurs zijnde is de auto natuurlijk nooit perfect.”

LEES OOK: Lawson hekelt commentaar van Zak Brown: ‘Kan me niet schelen’

“George (Russell, red.) heeft de afgelopen weken een paar grappige dingen gezegd,” grapte Piastri vervolgens. “We zullen zien. Voorlopig hebben we pas één goede race gehad, op een circuit dat ons de afgelopen jaren altijd goed heeft gelegen, zelfs toen onze auto niet zo dominant was als Red Bull. Op andere banen zullen we zeker meer moeite hebben. Als Russell het seizoen wil afschrijven op basis van één race, moet hij dat zeker doen. Dat gezegd hebbende, denk ik persoonlijk dat Melbourne gewoon een uitzonderlijk weekend was en zeker niet de norm.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.