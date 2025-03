Oscar Piastri noteerde de derde tijd tijdens de sprintkwalificatie voor de GP van China. De Australiër gold voorafgaand aan de sessie als een van de favorieten voor poleposition, mede dankzij zijn razendsnelle McLaren. Het team leek echter een strategische blunder te maken in de laatste kwalificatiesessie, waardoor zowel Norris als Piastri naast de eerste startrij grepen. Laatstgenoemde was zichtbaar teleurgesteld over het resultaat.

“We waren snel, maar helaas op het verkeerde moment,” verzuchtte Oscar Piastri na afloop van de sessie. “SQ1 en SQ2 voelden heel goed, maar in de laatste sessie wilden we iets anders proberen. We kwamen erg vroeg naar buiten en probeerden twee snelle ronden te rijden, maar achteraf gezien was dat niet de beste keuze. Daar moeten we zeker naar kijken. De snelheid in de auto was nog steeds heel goed, en ik heb er vertrouwen in dat ik vanaf de derde plek gewoon mee kan vechten morgen.”

LEES OOK: Norris streng voor zichzelf na ‘foutenfestival’ in beslissende sessie sprintkwalificatie

“De omstandigheden waren vandaag behoorlijk uitdagend,” vervolgde hij. “Het circuit biedt in principe veel grip, maar je rijdt continu op de limiet. Dat maakte het de hele dag lastig om de auto onder controle te houden. Ik denk nog steeds dat we de wagen redelijk goed hebben getemd voor deze sprintkwalificatie, al was onze strategie misschien niet ideaal”, lachte hij voorzichtig. “We hebben in ieder geval veel meer grip dan vorig jaar, dus dat is zeker een verbetering. Maar voor de rest van het weekend valt er nog genoeg te optimaliseren.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.