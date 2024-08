Oscar Piastri kwalificeerde zaterdag achter Max Verstappen en teamgenoot Lando Norris voor de GP van Nederland. De 23-jarige Australiër kwam net te kort om een een-tweetje voor McLaren waar te maken. Al met al is Piastri positief over zijn prestaties – tijdens de race op zondag hoopt hij in ieder geval ‘een paar plaatsen goed te maken’.

“Ik deed het niet goed genoeg”, resumeerde Oscar Piastri zijn laatste kwalificatierondje op Zandvoort. Waar beide McLarens het hele weekend al de snelsten leken, kon Piastri Max Verstappen zaterdag niet de baas. “Het begin van mijn rondje was erg goed, maar in de tweede helft ging er gewoon van alles mis”, legde de Australiër uit. “Al met al is het wel teleurstellend dat ik niet een beetje hoger sta.”

Toch blijft Oscar Piastri positief. Hij en Lando Norris – die zaterdag dankzij een ongelofelijk snelle laatste sector op pole eindigde – kunnen tevreden zijn over de upgrades die McLaren naar Zandvoort heeft meegenomen. “De auto is nog steeds erg goed dus hopelijk mogen we morgen een paar trofeeën in ontvangst nemen”, vervolgde hij. “De upgrades werken naar behoren, en zeker in dit ongelofelijk krappe veld is het fijn dat we nog steeds zo goed meedoen in de voorhoede.”

Doet hij morgen ook mee voor de winst? “Het is zeker niet onmogelijk, de pace in de longruns is erg positief”, aldus Piastri. “Morgen hoop ik in ieder geval een paar plaatsen goed te maken”, besloot hij grijnzend. Voor de McLaren-coureur is het pas de tweede keer dat hij de Grand Prix van Zandvoort mag rijden. Vorig jaar startte hij vanaf de achtste plaats.

