Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko was onder de indruk van Max Verstappens prestaties op de Nürburgring afgelopen weekend. De Oostenrijker herinnert zich nog hoe hij twee jaar eerder de Nederlandse coureur verbood om op de ‘Groene Hel’ te racen, omdat het risico toen nog te groot zou zijn. ‘Als Max daar in de auto zit, weet hij precies hoe snel het record is en wil hij dat breken’, legt Marko uit.

De Formule 1-coureurs hadden afgelopen weekend even vrij, maar dat weerhield Max Verstappen er niet van om alsnog een circuit op te rijden. De Nederlander deed mee aan de NLS2-race op de Nürburgring, en – ondanks de latere diskwalificatie – genoot daar van het racen op de Nordschleife. Ook Helmut Marko kon genieten van de prestaties van zijn voormalige pupil. “Het was indrukwekkend hoe hij zich een weg door het veld baande”, vertelt Marko aan OE24. “Ook al werd zijn team gediskwalificeerd: het was in de eerste plaats een training voor de 24-uursrace, en die was zeer succesvol.”

LEES OOK: VIDEO | Verstappen alvast in actie op Fuji Speedway voorafgaand aan GP Japan

De voormalig Red Bull-adviseur ziet hoeveel plezier Verstappen beleeft aan de langeafstandsraces, die hijzelf ooit nog verbood voor de viervoudig wereldkampioen. “Dat was twee jaar geleden. Het risico zou te groot zijn geweest”, weet Marko zich nog te herinneren. “Als Max daar in de auto zit, weet hij precies hoe snel het record is en wil hij dat breken.”

‘Behalve de Ferrari-show gebeurt er niet veel in de F1’

Terwijl Verstappen op de Nürburgring wel plezier beleeft aan het racen, is dat momenteel een heel ander verhaal in de Formule 1. De Nederlander zei al eerder geen plezier te halen uit het racen onder de nieuwe reglementen, en Marko deelt deze mening als toeschouwer. “De nieuwe Formule 1 leeft alleen van de Ferrari-show bij de starts. Als je die wegneemt, gebeurt er niet veel. Een groot deel van de inhaalmanoeuvres is eigenlijk gewoon langsrijden. Maar het seizoen is nog jong, misschien komt het nog wel goed.”

Ook voor zijn eigen voormalige team houdt Marko de moed erin, ondanks de recente uitvalbeurt van Verstappen in China. “Red Bull staat erom bekend dat ze snel en effectief kunnen inhalen. In dat opzicht is alles nog mogelijk. Het goede nieuws is dat de twee races in april zijn afgelast, dat geeft het team nog meer tijd.”

Lees hier alles over de GP Japan

