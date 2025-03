McLaren begint aan 2025 als de favoriet voor zowel de coureurstitel als de constructeurstitel. De Britse renstal wacht al sinds 2008 op de winst in het coureurskampioenschap, al is het nog wel de vraag wie van hun twee coureurs, Lando Norris of Oscar Piastri, het meest kans maakt. Damon Hill weet daar wel het antwoord op, en geeft Norris ook gelijk een tip mee voor een eventuele tweede titelstrijd tegen Max Verstappen.

McLaren heeft al recente ervaring met het in de wacht slepen van de constructeurstitel eind vorig jaar, maar de laatste keer dat McLaren een rijderstitel won was nog met Lewis Hamilton achter het stuur in 2008. De verwachting van veel kenners is dat daar in 2025 verandering in kan komen. Al is het daarbij nog wel de vraag wie van de twee coureurs aan het langste eind zal trekken: Lando Norris of Oscar Piastri?

Oud-coureur Damon Hill weet wel het antwoord op die vraag. “Ik denk dat Lando Oscar kan verslaan”, voorspelt de voormalig wereldkampioen tegen de Daily Mail. “Oscar is briljant, maar Lando kan net even dat beetje extra geven wanneer het nodig is. Oscar is een talent, maar Lando is nog sterker.”

De fout van Norris

Norris deed in 2024 al een poging om de titelstrijd aan te gaan met vriend en concurrent Max Verstappen. In Las Vegas bleek de Nederlander echter een maatje te groot voor de Brit. Hill waarschuwt zijn landgenoot om een jaar later niet dezelfde fouten te maken. “Ik denk dat hij de fout inging door te denken dat hij door de strijd aan te gaan met Max de strijd aanging met zijn vriend. Maar eigenlijk, ondanks hun vriendschap, nam hij het op tegen zijn ergste vijand. Wanneer Max rijdt, dan denkt hij alleen maar aan Max”, aldus de voormalig Formule 1-coureur.

