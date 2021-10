Oud-Renault-teambaas Flavio Briatore lijkt na jarenlange afwezigheid terug te keren in de Formule 1. De flamboyante Italiaan hint op Instagram namelijk naar ‘een nieuw hoofdstuk in de Formule 1’.

Briatore was lange tijd de manager van Fernando Alonso en was teambaas toen Renault in 2005 en 2006 kampioen werd. Daarvoor behaalde hij nog successen als teambaas van Benetton, toen in 1994 en 1995 Michael Schumacher onder zijn leiding wereldkampioen werd. Zijn tijd in de Formule 1 eindigde echter op een dieptepunt. De Italiaan was in 2008 betrokken bij ‘Crashgate’, waarbij Nelson Piquet Jr. de opdracht kreeg om zijn auto opzettelijk in de muur te zetten zodat Fernando Alonso de inaugurele Grand Prix van Singapore kon winnen. Hij kreeg in eerste instantie een levenslange ban voor alle autosportactiviteiten van de FIA, maar kreeg in 2013 al toestemming om weer terug te keren nadat die uitsluiting onwettig werd verklaard.

De flamboyante Briatore liet zich daarna wel meermaals in de paddock zien, maar heeft de afgelopen jaren geen rol van betekenis gespeeld in de Formule 1. Daar lijkt nu wel verandering in te komen. Briatore heeft op Instagram namelijk gehint naar een terugkeer in de Formule 1, al is zijn rol dan nog onduidelijk. “Een gloednieuw hoofdstuk in de Formule 1 staat op het punt te beginnen: we zullen je alle opwinding, entertainment, plezier en energie brengen die deze fantastische sport verdient! Houd ons in de gaten”, luidt het bericht bij het filmpje, waarop ook Formule 1-baas Stefano Domenicali naast Briatore staat. Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde onder het bericht al: “Goed om te zien dat je weer betrokken bent bij de sport.” Mogelijk gaat het dus om een rol binnen het bestuur van de Formule 1, al is het dus een kwestie van tijd voordat er meer duidelijkheid is.