Charles Leclerc, winnaar van de GP van Italië, deelde het podium met twee McLaren-coureurs. Verrassend genoeg was het Oscar Piastri die als tweede eindigde op Monza; de Australiër liet Lando Norris al in de eerste ronde achter zich. Oud-teambaas Eddie Jordan beweert dat Piastri zeker niet onderdoet voor zijn teamgenoot – Norris zou zelfs nog wat van hem kunnen leren.

Oscar Piastri greep al snel de leiding tijdens de GP van Italië. Een vroege inhaalactie op teamgenoot Lando Norris, die zich op zaterdag had verzekerd van poleposition, bezorgde hem de eerste plek. Dankzij een knappe strategie van Ferrari was het echter Charles Leclerc die uiteindelijk de overwinning pakte. Toch had Piastri een flinke tik uitgedeeld aan Norris, die zich in het vervolg beter zal moeten verdedigen.

“Oscar (Piastri, red.) deed het perfect,” zag ook oud-teambaas Eddie Jordan. In zijn podcast Formula For Success blikte hij samen met co-host David Coulthard terug op de Italiaanse GP. “Hij stuurde goed naar links en blokkeerde zo een tegenaanval van Ferrari,” legde Jordan uit. “Ik denk dat het team die tweede bocht vergeten was. Voor mij was het gewoon een briljante manoeuvre van Piastri, vooral omdat niemand daar een inhaalactie verwachtte. Daarmee maakte hij echt het verschil.”

‘Kan Norris nog van leren’

“Het was zo klinisch, zo koel en zo keurig,” vervolgde Jordan. “Als Lando (Norris, red.) ooit wereldkampioen wil worden, zal hij dit soort kleine dingen moeten leren. Hij heeft zich eerder kunnen meten met Max (Verstappen, red.) – daar heeft hij ook van kunnen leren en daarom is zijn snelheid nu geweldig. Norris zal dit moment onthouden als het moment dat zijn teamgenoot hem te slim af was – Piastri was gewoon magisch.”

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard was het eens met zijn Ierse co-host. “Om iemand zo langs de buitenkant in te halen, vergt doorzettingsvermogen,” legde hij uit. “Het is absoluut niet gemakkelijk. Om dat al aan het begin van de race te doen, toont echt wereldklasse.”

Bekijk de eerste ronden van de GP van Italië hieronder:

