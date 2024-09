Oscar Piastri’s inhaalactie tijdens de Grand Prix in Monza heeft ervoor gezorgd dat de discussie rondom teamorders weer is opgelaaid. Piastri’s manager, Mark Webber, zag de gewaagde manoeuvre echter vooral als een demonstratie van de ‘briljante’ rijstijl van de Australiër. Webber durft zijn pupil daarom zelfs met een meervoudig wereldkampioen te vergelijken.

Piastri reed in Monza gelijk in de schijnwerpers door zijn vroege inhaalactie op teamgenoot Lando Norris. De inhaalactie, en het daarop volgende besluit van McLaren later in de race om geen teamorders aan de coureurs te geven, zorgde na de race voor flink wat discussie. Piastri’s manager Mark Webber zag echter vooral een briljante manoeuvre van zijn pupil.

“Respectvol, hard, netjes. Dat zagen we dit weekend weer in bocht vier op Monza”, blikt Webber terug op Piastri’s race in de Formula for Success-podcast. “Om daar door te komen en absoluut briljant te remmen en de move zo goed uit te voeren als hij deed, was echt een knappe prestatie.”

Webber durft Piastri’s gecalculeerde en precieze stijl op het circuit zelfs wel met die van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te vergelijken. “Ik hoorde over Lewis in het karten dat hij altijd hard maar eerlijk was”, aldus Webber. “Ik plaats Oscar niet in de categorie van Lewis, dat moet hij natuurlijk verdienen. Maar ook (Piastri’s, red.) schadefactuur is ongelooflijk laag.”

Lof voor McLaren

Dat Piastri momenteel vaak om de podiumplaatsen kan strijden tijdens races komt niet alleen door het rijtalent van de Australiër zelf. De opmars van McLaren zorgde er ook voor dat de jonge coureur momenteel in misschien wel de beste bolide van het veld zit. “Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat de opmars van McLaren absoluut buitengewoon is geweest”, zegt ook Webber. “Zak (Brown, red.) en Andrea (Stella, red.) doen het absoluut geweldig. Ze leveren briljant werk. Dat is geen toevalstreffer.”

