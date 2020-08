Paddockposts: Zwaaiende Norris, steppende Wolff en ‘lucky number’ 33

Er gebeurde afgelopen weekend weer genoeg op Silverstone. Verstappen won voor het eerst sinds Brazilië vorig jaar weer eens een race, Hülkenberg verraste met een derde tijd in de kwalificatie en Mercedes werd eindelijk verslagen. Maar ook op de sociale media gebeurde weer genoeg. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Sergio Pérez was donderdag in afwachting of hij wel of niet mocht racen. De Mexicaan testte vorige week positief op corona en miste de Grand Prix van Engeland. Helaas voor de Racing Point-coureur testte hij opnieuw positief en miste hij de jubileumsrace op Silverstone. Om de tijd te doden ging de Mexicaan skypen met zijn vervanger bij Racing Point: Nico Hülkenberg.

Robert Kubica mocht weer eens achter het stuur kruipen bij Alfa Romeo. Hij had alleen niet de goede helm bij zich…

You might want to try a different one, Robert. 🧑🏼‍🚀 #F170 pic.twitter.com/STl8r0nytg — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) August 7, 2020

Je hebt teambazen die aan de pitmuur zitten en je hebt Toto Wolff. Samen met technisch directeur James Allison ging Wolff een stukje steppen vrijdagmiddag. Allison lag op kop, maar kreeg de oproep van strategist James Vowles om Toto erlangs te laten. Valtteri Bottas toont zijn medeleven. “Ik heb het ook al meegemaakt”, zei de Fin.

📻 “James, it’s James” 👀🤣 🎥 editing x James Allison’s talented son Matthew! 👏 pic.twitter.com/nGEIsXZJ3A — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 8, 2020

Meestal als coureurs gebaren naar elkaar maken, zijn die niet al te vriendelijk. Lando Norris is een uitzondering daarop en zwaait vrolijk naar Max Verstappen.

Nico Hülkenberg was dé grote verrassing in de kwalificatie met de derde tijd. Alleen dacht hij dat hij tweede was geworden. Racing Point vermoedt dat hij geen rekenen heeft gehad op school…

Max Verstappen was onderweg naar zijn negende overwinning in de Formule 1. Gespannen was hij niet: hij maakte zich net zoals vorige week meer druk om zijn race-engineer Gianpiero Lambiase…

Hydrate ✅ Sanitize ✅ Celebrate ✅ pic.twitter.com/mtWchbgLNL — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) August 9, 2020

Maar uiteindelijk konden Max Verstappen en Red Bull Racing de overwinning gaan vieren.

Nummer 33 wint in de Formule 1, MotoGP en Moto2. Geluksgetal van het weekend?

