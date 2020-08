Helmut Marko: ‘WK is zeker nog niet voorbij voor Max’

De overwinning van Max Verstappen geeft Helmut Marko nieuwe hoop. Volgens de Red Bull-topman maakt de Nederlander dit seizoen nog steeds kans op de wereldtitel. Verstappen sprong door zijn overwinning op Silverstone naar de tweede plaats in de WK-stand, 30 punten achter Hamilton. “Max staat nu al tweede in het WK, dus het gaat de goede kant op.”

Na de eerste drie races van 2020 leek Mercedes oppermachtig en ook in race 4 wist Lewis Hamilton ondanks een lekke band te winnen. Maar in de tweede race op Silverstone, de 70th Anniversary GP, is het Red Bull dat op zondag het snelst is. Die sterke prestatie zorgt voor optimisme in Milton Keynes, zo ook bij Helmut Marko.

“We hebben nog steeds problemen met het chassis, vooral in de kwalificatie hebben we het moeilijk. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, het WK is nog zeker niet voorbij voor Max”, vertelt de Oostenrijker aan Sky Deutschland. “Mensen vergeten heel snel dat we die eerste race in Oostenrijk ook hadden kunnen winnen, op basis van onze snelheid. En dan heb ik het nog niet eens over die van vorige week. Het verloopt nog steeds niet helemaal naar wens voor ons, maar ik ben blij dat we onszelf herpakt hebben. Max staat nu al tweede in het WK, dus het gaat de goede kant op”, zegt Marko.

Komend weekend racet de Formule 1 op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar opnieuw temperaturen boven de 30 graden voorspeld worden. “We kijken nu alvast uit naar de race in Barcelona. Het schijnt 34 graden te worden. Begin september krijgen we nog twee races in Italië, daar zou het ook warm moeten worden”, klinkt Marko optimistisch. “Dat helpt ons zeker, al willen we uiteindelijk in alle omstandigheden competitief zijn”, benadrukt hij.

