In de nieuwe Paddockpraat Update bespreken we, samen met Gerard Bos, de spannende race van het Grand Prix-weekend in Spanje. Uiteraard komt de overwinning van Max Verstappen aan bod, maar ook de sterke auto van McLaren. “Zij hadden vandaag de betere wagen.”

“Je kan aan alles merken dat Verstappen weet, en dat zegt hij ook echt, dat er op deze manier geen structureel succes blijft ten opzichte van McLaren”, aldus Bos. “De afgelopen tijd was het leuk voor Verstappen als Norris ook een keer won, maar als Norris ineens vijf keer gaat winnen dan is dat natuurlijk niet wat Verstappen wil.”

