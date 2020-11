Palmer: ‘Het is lastig voor Albon: hij is de teamgenoot van één van de beste coureurs van het veld’

De toekomst van Alexander Albon bij Red Bull is allesbehalve zeker. De Britse Thai heeft sinds zijn podium op Mugello maar één punt weten te verzamelen. Volgens oud Formule 1-coureur Jolyon Palmer zit hij in een lastige situatie. “Hij is de teamgenoot van één van de beste coureurs van het veld.”

Albon rijdt sinds België vorig jaar voor Red Bull, toen hij de tegenvallende Pierre Gasly verving. Volgens de oud Renault-coureur was dat een overhaaste beslissing van Red Bull. “Ze zijn altijd wel streng voor de coureurs. Ze wisselen soms de coureurs halverwege het seizoen om. Het was altijd een risico om een rookie naast Max Verstappen te zetten”, zegt de Brit.

In het begin leek het te werken. Albon viel op door steeds vanaf achteraan naar voren te rijden. “Alleen is hij geen bedreiging voor Max Verstappen geweest en zeker niet in de kwalificaties. Het gat is behoorlijk groot en hij is er niet in geslaagd om dat gat te dichten. Vorig jaar kon hij dan nog gewoon vijfde of zesde worden, maar dit jaar heeft het middenveld het gat gedicht en vecht hij meer tegen de middenveldteams dan tegen Mercedes en zijn teamgenoot. Het is ook lastig: hij is de teamgenoot van één van de beste coureurs van het veld”, schrijft Palmer in zijn column.

“Na zijn podium op Mugello hoopte Red Bull dat hij zijn vorm en vertrouwen zou terugwinnen, maar helaas is het niet beter gegaan sindsdien. Hij heeft slechts één punt gepakt sinds de Grand Prix van Toscane. Red Bull zegt de hele tijd dat hij mag blijven als hij beter gaat presteren, maar het gaat niet beter. Zijn toekomst bij het team hangt aan een zijden draadje”, stelt de oud Formule 1-coureur.

