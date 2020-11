Villeneuve: ‘Albon is Red Bulls slechtste tweede rijder ooit, zit er alleen vanwege zijn paspoort’

Jacques Villeneuve, de wereldkampioen van 1997, heeft geen goed woord over voor Alexander Albon en zijn recente prestaties. “Hij is Red Bulls slechtste tweede coureur ooit.” En: “Hij zit er alleen vanwege zijn paspoort.”

Duidelijke taal als altijd dus van de elfvoudig racewinnaar, die als analist van Sky Sports Italia geen spaan heel laat van de tegenvallende Thai: “Hij is Red Bulls slechtste tweede coureur ooit, maar wordt beschermd door het teammanagement. Hij krijgt nog altijd het vertrouwen, maar heeft niet het niveau dat een Red Bull-coureur zou moeten hebben.”

Ondanks dat de Red Bull-top volgens Villeneuve doet wat mogelijk is om Albon te helpen, ‘presteert hij alleen maar slechter’. Albons recente prestaties zijn inderdaad weinig indrukwekkend. In de vier races nadat hij op Mugello op het podium stond – waarvan Red Bull hoopte dat het een doorbraak betekende – scoorde hij nog maar één punt. Albon staat zodoende negende in het WK.

“Albon zit alleen maar bij Red Bull vanwege zijn paspoort. Hij wordt beschermd omdat Red Bull voor de helft in Thaise handen is”, stelt Villeneuve, verwijzend naar de Thaise Yoovidhya-familie die 51 procent van het energiedrankmerk in handen heeft (de Oostenrijker Dietrich Mateschitz bezit de resterende 49 procent en heeft de dagelijkse leiding over Red Bull).

Ongeacht of Albon inderdaad bescherming geniet binnen Red Bull, begint de tijd wel te dringen voor de coureur. Red Bull-topman Helmut Marko stelde eerder dat Albon de Grands Prix van Portugal en Imola nog had om hem te overtuigen dat hij zijn zitje verdient. Die twee races leverden echter nul punten op voor Albon.

Marko verklaarde daarbij ook rond de Grand Prix van Turkije de knoop door te willen hakken aangaande wie in 2021 Max Verstappens teamgenoot wordt. De andere kandidaten naast Albon zijn Sergio Pérez en Nico Hülkenberg. De Mexicaan en Duitser zitten allebei zonder zitje voor 2021. Hülkenberg zou daarbij Verstappens voorkeur genieten.

