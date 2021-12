Oud-Formule 1-coureur Jolyon Palmer denkt dat er een mogelijkheid bestaat dat Max Verstappen, na het behalen van zijn eerste wereldtitel, een ‘nieuw tijdperk van dominantie’ kan inluiden.

Verstappen veroverde in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel. De Nederlander leek lange tijd genoegen te moeten nemen met de status van runner-up, maar een late safety car zorgde ervoor dat Lewis Hamilton in de laatste ronde, op oude, harde banden, geen kans maakte tegen de Red Bull. Nu hij zijn eerste titel binnen heeft, is het natuurlijk de vraag wat er de komende jaren te wachten staat. Volgens oud-Formule 1-coureur Jolyon Palmer kan het wel eens een nieuw tijdperk van dominantie inluiden.

“Wat Max betreft, vraag je je af hoe het verder moet nu hij zijn eerste titel op zak heeft”, schrijft Palmer in zijn column voor F1.com. “Toen Sebastian Vettel in 2010 in Abu Dhabi voor Red Bull zegevierde en daarmee de jongste wereldkampioen ooit werd, was dat het begin van een reeks van vier opeenvolgende titels voor de Duitser…”

“Red Bull is dit seizoen verjongd en is absoluut één met hun coureur”, vervolgt Palmer. “Ze steunen hem volledig als er vragen worden gesteld en gebruiken elke mogelijke tactiek om de inspanningen van de Nederlander te maximaliseren, wat ook blijkt uit de heldendaden van Sergio Pérez in het weekend.”

“Als Verstappen dit jaar niet had gewonnen met zijn enorme talent en vastberadenheid, was het onvermijdelijk geweest dat zijn dag ooit zou komen. Maar nu hij gewonnen heeft, vraag je je af welk vertrouwen hij eruit kan putten en hoe het verder kan gaan.”

“Voor een coureur die in drie jaar tijd drie opeenvolgende teamgenoten met de grond gelijk heeft gemaakt en in die tijd slechts een handvol kleine fouten heeft gemaakt, vraag je je af hoeveel ruimte er nog is voor verbetering – maar als hij vanaf dit moment zichzelf naar een ander niveau kan tillen, zouden we wel eens het begin van een nieuw tijdperk van dominantie kunnen meemaken”, besluit de Brit.

