IndyCar-coureur Alex Palou kon zijn geluk niet op na de vrije training met McLaren op het Circuit of the Americas. Palou was onder de indruk van de ‘snelle en waanzinnige’ Formule 1-bolide en wilde in deze sessie vooral uit de problemen blijven.

Palou heeft dit jaar al vaker getest met McLaren, maar deed dat met de bolide van vorig jaar in privétests. Nu mocht de IndyCar-kampioen van 2021 aan de slag tijdens een Formule 1-weekend, met alle druk die daarbij komt kijken. Hij noteerde uiteindelijk de zeventiende tijd, maar dat mocht de pret niet drukken.

“Het is snel, het is waanzinnig!”, kan Palou zijn enthousiasme niet verhullen na de vrije training. “Ik heb natuurlijk het geluk gehad dat ik al mocht testen in een 2021-bolide. Dat gaf me al het gevoel van een Formule 1-bolide. Maar hier heb je dan natuurlijk verkeer, je wil niemand in de weg zitten. En je rijdt in een auto die niet van jou is”, doelt hij op het feit dat hij voor deze sessie de bolide van Daniel Ricciardo overnam.

“Ik wilde dus voorzichtig zijn en geen problemen veroorzaken voor de coureurs die dit weekend racen”, vervolgt Palou. Hij genoot van het Circuit of the Americas, een ‘behoorlijk gaaf’ circuit voor een Formule 1-auto. “Met name sector 1 is supersnel. Het was mooi om hier te rijden.”

Tijdens de vrije training was op de boordradio te horen dat Palou instructies kreeg over de manier van remmen. Hij schoot regelmatig rechtdoor, maar dat was volgens hem ‘juist goed’. “Het is beter om te ver door te schieten en dan rustiger aan te doen, je hebt immers maar één uur. Ik wist dat we maar één setje banden hadden, dus ik moest alles in die twee ronden doen. Ik had 100 procent vertrouwen in de auto, maar deze was tot meer in staat dan ik dacht. Dus ik begon meer te pushen. In de langzame bochten was ik behoorlijk sterk maar het is natuurlijk makkelijker om daar vertrouwen op te bouwen.”

Het was voor Palou een vrije training die niet draaide om het noteren van de snelste rondetijd. De Spanjaard kreeg namelijk geen kans op de zachte band. Daar kon hij wel mee leven. “100 procent, ik ben tevreden”, benadrukt hij. “Dit was het plan. Ik begrijp het volkomen dat het niet het doel was om in deze sessie te schitteren. Het ging er meer om dat we banden voor Daniel uitspaarden, dat zal hem helpen.”

“Ik heb de engineers natuurlijk wel gepusht om me een nieuwe set banden te geven”, geeft Palou toe. “Ik bedoel, je betaalt er toch niet voor dus geef me gewoon een nieuwe!”, grapt hij. “Maar ik begrijp het besluit en ik zou hetzelfde hebben gedaan als ik in hun schoenen stond.”