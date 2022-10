Ferrari’s Carlos Sainz heeft de eerste vrije training voor de GP van Amerika als snelste afgesloten, voor wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander klaagde wel over een gebrek aan grip en reed in de slotseconden Ferrari-jongeling Robert Shwartzman in de weg.

Na een halfuur trainen stond Verstappen ruim bovenaan – liefst acht tienden voor Sainz. Een kwartier voor het eind draaide Sainz de rollen om. De Spanjaard had aan 1:36.857 genoeg voor de rodeorit over het Texaanse circuit.

Verstappen kwam in de slotminuten nog naar buiten, maar moest genoegen nemen met de tweede stek, op twee tienden van Sainz. De Red Bull-coureur blokkeerde Shwartzman daarna terwijl het Ferrari-talent snel onderweg was. Of dit nog een staartje krijgt, is nog niet duidelijk.

Shwartzman was zeker niet de enige nieuwkomer die in actie kwam tijdens de eerste training in Texas. Liefst vier teams kozen ervoor één van de twee verplichte keren dat ze een rookie in moeten zetten, af te vinken. Naast Ferrari (Shwartzman) waren dat Alfa Romeo met Formule 2-coureur Theo Pourchaire, McLaren dat Indycar-ster Alex Palou zijn trainingsdebuut gaf, en Williams met Logan Sargeant.

Sargeant is van dit kwartet degene met de meest realistische kans op een racezitje. Hij nam de auto van Nicholas Latifi over – zoals hij in 2023 ook wel eens kan doen, mits hij zijn superlicentie haalt – met Latifi die onderweg naar de uitgang is. Sargeant zette de negentiende tijd neer, net achter het trio Shwartzman, Palou en Pourchaire – waarbij het duidelijk niet om snelle tijden ging, maar ervaring opdoen.

Waar de nieuwkomers het verdienstelijk deden, maakte oudgediende Antonio Giovinazzi geen beste beurt. De Italiaan die op voorspraak van Ferrari bij Haas instapte, crashte al na acht minuten. Zijn door Kevin Magnussen uitgeleende Haas bleef daarna in de garage, met Giovinazzi’s kansen op een comeback die een nieuwe deuk hebben opgelopen. Haas gaat in 2023 voor Mick Schumacher of Nico Hülkenberg.

