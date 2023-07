De derde plaats in de kwalificatie van de Grand Prix van België is niet waar Sergio Pérez vooraf op hoopte. Max Verstappen verslaan, zat er sowieso al niet in, zo wist hij. “Maar ik had wel voor Charles Leclerc willen staan.”

Met het oog op de al zekere straf voor Verstappen was Pérez er vooraf van verzekerd dat een eventuele tweede plaats achter de Nederlander zou volstaan voor de plek vooraan op de startgrid. Die is zondag echter voorbehouden aan Leclerc.

“Het is jammer dat ik Charles niet te pakken kon krijgen”, zei de Mexicaan na afloop van de kwalificatie. De omstandigheden in het natte België betitelde hij als verraderlijk. “Zeker in het begin van de kwalificatie. We dachten dachten dat het sneller droog zou worden, dat de baan sneller op zou drogen ook. Met name in bocht 8 en 9 had ik moeite tijdens Q3.”

Uiteindelijk kon hij het resultaat relativeren: “Gezien alle omstandigheden was het voor mij belangrijk om een goede kwalificatie neer te zetten. Dat is gelukt en daar ben ik blij om.”

