Waar Max Verstappen in Canada de poleposition veroverde, stelde Sergio Pérez teleur door Q3 niet eens te bereiken. De Mexicaan had een klein moment met grote gevolgen: “Dit was mijn fout.”

Het was al niet de dag van Pérez in het natte Montreal, maar het ging van kwaad tot erger toen de Mexicaan rechtdoor schoot in bocht 3 en in de TecPro-muur terechtkwam. Hij kreeg instructies om zijn Red Bull in de achteruit te krijgen, maar hij moest na vele pogingen toch uitstappen. De Mexicaan wist dat hij daardoor slechts als dertiende zou starten.

“Ik kreeg de auto wel in zijn achteruit, maar de voorvleugel zat klem onder de TecPro”, legt Pérez uit. “Het was mijn fout”, geeft hij toe. “Ik vind het dan ook erg jammer voor het team. Ik heb ze vandaag helaas in de steek gelaten.”

“Ik had een ronde eerder al een verremming in bocht 10, ik kreeg een vlakke kant op de banden en die waren daardoor een beetje minder”, kijkt Pérez terug op het moment dat het fout ging. “In bocht 3 was ik gewoon een passagier zodra ik de rem intrapte, dat was gewoon een beetje te veel.”

De kwalificatie wil Pérez snel vergeten, nu gaat alle focus naar de race. “Hopelijk kan ik me herstellen en goede punten scoren. Ik zal de schade proberen te beperken en vanaf de eerste ronde aan te vallen, dan zien we wel waar we terechtkomen”, besluit de teamgenoot van Max Verstappen.

Foto: Red Bull Content Pool