Sergio Pérez had na Q1 en Q2 nog gehoopt op een eerste of tweede startplek, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de vijfde tijd. Dat had te maken met de banden die niet helemaal in de juiste window zaten, legt de Mexicaan uit.

In de vrije trainingen kwam Pérez nog wat tijd tekort ten opzichte van teamgenoot Max Verstappen, maar in de kwalificatie stond hij er goed bij. In de eerste twee sessies stond hij zelfs bovenaan en kon hij zich dus meten met de Nederlander, maar in Q3 kwam Pérez niet verder dan de vijfde tijd. Hij was ruim een halve seconde langzamer dan de Mercedessen en Verstappen en had een tiende nodig om er de vierde tijd van te maken.

“In Q1 en Q2 stonden we eerste, maar in Q3 kozen we niet de juiste aanpak voor de banden”, blikt Pérez terug op zijn kwalificatie. “Ik had plots veel onderstuur en kon mijn tijd in Q2 niet evenaren, dat was een beetje jammer. Deze banden zijn zo kieskeurig dat de balans volledig anders is als je ze niet binnen de juiste window krijgt, dat is ook wat mij vandaag overkwam.”

Lees ook: Verstappen: ‘Boos op mezelf, maar we hebben genoeg kansen om aan te vallen’

“Het is een fysiek veeleisende baan, het legt veel druk op je lichaam en mentaal is het ook een uitdaging om sessie na sessie daar te staan”, vervolgt hij. “Vandaag was niet de ideale dag voor ons als team, maar in de race hebben we nog veel om voor te strijden. Het wordt een lange race en er kan van alles gebeuren. Ik kijk ernaar uit want we hadden de pace vandaag en ik hoop dat we plaatsen kunnen goedmaken en vroeg op podiumkoers kunnen liggen. We zullen wel zien of het starten aan de schone kant van de grid een voordeel is. De start is een goede mogelijkheid om in te halen, vanaf daar zullen we proberen om ons meteen in het gevecht te mengen met de leiders”, besluit Pérez.