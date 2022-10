Het feest kan losbarsten bij Red Bull: Sergio Pérez behoudt zijn zege in de Grand Prix van Singapore. De Mexicaan heeft wel een tijdstraf van vijf seconden gekregen, maar dat is goed genoeg om zijn derde Formule 1-zege te behouden.

De stewards riepen Pérez na de Grand Prix van Singapore op het matje omdat hij tijdens de safetycar-fase een gat groter dan tien autolengtes zou hebben laten vallen naar de safetycar. Daardoor kwam er een vraagteken achter de zege van de Red Bull-coureur te staan.

De stewards hebben de uitleg van Pérez gehoord en hebben besloten om hem een tijdstraf van vijf seconden te geven. Dat is tot grote opluchting van Pérez en Red Bull, aangezien hij een voorsprong van 7,5 seconden had op Charles Leclerc. Bovendien krijgt Pérez twee strafpunten op zijn licentie én heeft hij voor een reprimande gekregen omdat hij zich er twee keer schuldig aan maakte.

Pérez heeft aan de stewards uitgelegd dat de omstandigheden ‘zeer nat’ waren waardoor het ‘erg lastig’ was om dicht achter de safetycar te blijven, wetende dat er ‘weinig temperatuur’ in zijn banden en remmen zat, zo valt in het FIA-document te lezen.

De stewards waren het er niet mee eens dat de omstandigheden het niet toelieten om dicht achter de safetycar te rijden, maar zien die verraderlijke omstandigheden wel als ‘verzachtende omstandigheden’. Hij kreeg daarom voor het eerste vergrijp een reprimande. Omdat hij dit vervolgens opnieuw deed – ondanks waarschuwingen van de wedstrijdleiding – heeft Pérez een tijdstraf van vijf seconden gekregen, evenals twee strafpunten op zijn licentie.

Foto: Getty Images