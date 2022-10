Het was een race van gemengde gevoelens voor Red Bull in Singapore. Aan de ene kant reed Sergio Pérez volgens teambaas Christian Horner ‘zijn beste race ooit’, aan de andere kant racete Max Verstappen ‘met hart en ziel’ in een ‘moeilijk weekend’ naar de zevende plek.

Na een uitstekende start nam Pérez de leiding over van polesitter Charles Leclerc. Beetje bij beetje kon de Mexicaan wegrijden, al zorgden safetycars ervoor dat het veld steeds weer bij elkaar kwam. Voor Pérez werd het dan ook een stuk lastiger in de slotfase, maar uiteindelijk sleepte hij de zege – mits hij geen tijdstraf kracht voor vermeende overtredingen tijdens safetycars – in de wacht.

Teambaas Christian Horner is onder de indruk van Pérez. “Dit is zonder twijfel zijn beste race ooit”, prijst Horner Pérez bij Sky Sports. “Het waren lastige omstandigheden. Hij had een perfecte start, kwam in het ritme en lette de hele tijd op zijn intermediates. De safetycars bleven maar komen, net als de herstarts. Hij had de hele tijd de controle en bleef superkoel.”

De race werd een stuk spannender toen de coureurs massaal naar de slicks gingen. Plots zat Leclerc een lange tijd op de staart van Pérez, maar in de slotfase trok de Mexicaan de race naar zich toe. “Hij kon Charles niet van zich afschudden”, merkt Horner op. “Ze deden er alles aan. Dat ene momentje van Charles gaf hem weer wat ademruimte en daar profiteerde hij van. Ik ben enorm trots op hem vandaag. Dit was van wereldklasse. Dit overtreft zijn zege in Monaco.”

Horner looft strijdende Verstappen

Dat gold iets minder voor Verstappen. Na de tegenvallende kwalificatie – door een gebrek aan brandstof om zijn snelle ronde te voltooien – wist de Nederlander dat hij voor een grote uitdaging stond vanaf de achtste plek. Hij had een dramatische start en zo werd het nog een stuk lastiger. De regerend wereldkampioen baande zich wel een weg naar voren, maar een stevige verremming bij een inhaalactie op Lando Norris betekende dat hij nieuwe banden nodig had en weer terugviel.

Verstappen beperkte de schade met de zevende plek, maar het kampioenschapsfeest laat nog op zich wachten. “Het was een zwaar weekend voor hem, hij begon al ver achteraan”, blikt Horner terug op de race van Verstappen. “Hij bleef de hele race pushen en kreeg een kans bij die herstart, maar hij verremde zich stevig nadat hij dacht dat hij de grond raakte met de wagenbodem. Hij liep een vlakke kant op en moest toen weer de pits in, met een grote achterstand als gevolg.”

“Hij heeft vandaag met hart en ziel geracet om zich twee keer een weg door het veld te banen”, looft Horner de strijdvaardigheid van Verstappen. “Die punten zijn van cruciaal belang voor zowel hem als het team. Hij heeft alles gegeven, maar het was niet zijn weekend.” Horner prijst bovendien het gehele team, nu de kans groot is dat zij de coureurs- en constructeurstitel kunnen winnen. “Dit zou ons beste jaar ooit in de Formule 1 kunnen worden. Het zou enorm zijn voor ons om beide titels te winnen.”

