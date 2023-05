Als starten vanaf pole position in Miami voor iemand als een verrassing kwam, dan was dat misschien wel het meest voor Sergio Pérez zelf. De Mexicaan reed met zijn Red Bull de snelste tijd, maar had daar tot zaterdag weinig vertrouwen in.

“Dit was tot de kwalificatie mijn slechtste weekend van het seizoen”, klonk het na afloop van de abrupt geëindigde sessie. Pérez zag daarin Max Verstappen na een mislukte eerste run slechts als negende eindigen. Die was echter zijn Mexicaanse teamgenoot steevast te snel af geweest tot dan toe. Pérez: “Ik slaagde er maar niet in om die paar tienden te vinden die ik steeds miste ten opzichte van Max.”

Een kleine aanpassing hielp naar eigen zeggen. “We hebben het een en ander gereset, de auto kwam daardoor meer tot leven. Soms helpt het om even te spelen met wat settings. Daardoor ging het beter over één rondje. Tot dat moment worstelde ik met de balans in de auto en met het vertrouwen”, aldus Pérez.

