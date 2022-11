Enkele dagen geleden leek er nog ruzie in de tent bij Red Bull, maar daar was in de kwalificatie in Abu Dhabi niets van te merken. Sergio Pérez noteerde de tweede tijd en was blij met het teamwerk van Max Verstappen: “Hij deed het geweldig voor mij.”

Red Bull was iets te sterk voor Ferrari in de kwalificatie op het Yas Marina Circuit. Max Verstappen en Sergio Pérez waren aan elkaar gewaagd, maar in de beslissende Q3 had Verstappen net wat meer in het vat en veroverde zijn twintigste poleposition, Pérez werd tweede. Voor het team kon het dus niet beter: het is de eerste keer sinds 2018 dat Red Bull de eerste startrij opeist.

“Het is een goede startpositie”, zegt de tevreden Pérez. “Ik kon in Q3 net niet die stap vooruit zetten. Met name die eerste run was niet goed”, doelt hij op de ronde waarin hij drie tienden langzamer was dan zijn teamgenoot. “We lagen wat achter, maar het is mooi dat we de eerste startrij hebben opgeëist.”

Na vorige week leek de relatie tussen de twee teamgenoten wat verslechterd, maar daar is na de kwalificatie niks van te merken. Pérez prijst het samenwerken van Verstappen in Q3. “Max heeft het ook voor mij geweldig gedaan, we hebben in die laatste run heel sterk als een team samengewerkt. Ik kijk uit naar morgen, de dag die echt telt.”

Pérez heeft nu een goede kans om de tweede plek in het kampioenschap te pakken. Hij staat op gelijke hoogte met Charles Leclerc, die achter de Mexicaan start. Pérez hoopt uiteraard op een ‘sterke race’. “Het wordt een interessante”, blikt hij vooruit. “Ferrari en Mercedes zullen sterk zijn, net als Max. Het wordt dus interessant”, besluit de Red Bull-coureur.

Foto: Motorsport Images