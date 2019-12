Pérez: ‘De regie doet het niet geweldig’

Sergio Pérez vindt dat de regie van de Formule 1 het ‘niet geweldig’ doet. De Mexicaan is teleurgesteld dat de regie de gevechten in het middenveld niet uitzendt en sluit zich daarmee aan bij de kritiek van Carlos Sainz.

De regie kreeg dit seizoen al eerder kritiek te verduren van Carlos Sainz. De Spaanse McLaren-coureur uitte zijn kritiek na afloop van de Grand Prix van Singapore en de Grand Prix van Abu Dhabi over het gebrek aan zendtijd voor het middenveld, waardoor de fans de gevechten niet konden volgen. Sergio Pérez sluit zich aan bij de kritiek van Sainz.

”De races in het middenveld zijn geweldig”, zegt Pérez tegen Motorsport.com. ”Maar het probleem is dat ze dit niet op televisie laten zien. De regie doet het niet geweldig. De gevechten in het middenveld zijn ongelooflijk. Het is een fantastische sport, maar de kijkers zouden blij zijn om zo’n race te zien. Ze zetten de televisie aan en weten niet wie er gaat winnen”, aldus de Mexicaan.

‘2020 wordt een groot jaar’

Pérez eindigde dit seizoen op de tiende plaats in het kampioenschap met 52 punten. De Mexicaan erkent dat het een lastig seizoen is geweest voor Racing Point, maar hij ziet 2020 met goede hoop tegemoet. ”Hoewel het een erg moeilijk seizoen is geweest wat betreft de snelheid en de slechte start, kan ik nu al niet wachten tot 2020. Het zal een groot jaar worden voor ons. We werken erg hard en we hebben stapsgewijs wel wat weten te verbeteren, maar het was duidelijk niet genoeg”, aldus Pérez.

”De snelheid in de kwalificatie was niet zo sterk maar het racetempo was zoals altijd heel sterk. We hebben meer dan in andere jaren onze prestaties gemaximaliseerd. Het is iets fundamenteels met de auto, het was erg lastig op nieuwe banden. Het was zo slecht, dat kon je niet verbeteren. Het lag ook aan het circuit, want op sommige circuits waren we sterk, maar op andere circuits waren we heel slecht”, aldus Pérez.

