Pérez: ‘2020 zal een groot jaar worden voor Racing Point’

Sergio Pérez verwacht dat 2020 een ‘groot jaar’ zal worden voor Racing Point. De Mexicaan zegt niet te kunnen wachten tot het nieuwe seizoen begint, al weet hij wel dat het team wat moet doen aan de snelheid in de kwalificatie.

Pérez eindigde op de tiende plaats in het kampioenschap met 52 punten, waarmee hij veel beter scoorde dan zijn teamgenoot Lance Stroll, die met 21 punten op de vijftiende plaats steekt. Voor Racing Point was dit seizoen een transitiejaar, nadat halverwege 2018 het team werd overgenomen door een consortium onder leiding van Lawrence Stroll. Pérez ziet 2020 met goede hoop tegemoet nu het team flink investeert en aan het uitbreiden is.

”Hoewel het een erg moeilijk seizoen is geweest wat betreft de snelheid en de slechte start, kan ik nu al niet wachten tot 2020”, zegt Pérez tegen Crash.net. ”Het zal een groot jaar worden voor ons. We werken erg hard en we hebben stapsgewijs wel wat weten te verbeteren, maar het was duidelijk niet genoeg. We kwamen niet in de buurt van McLaren, zij hebben een sterk jaar gehad”, aldus de Mexicaan, die dit seizoen een contractverlenging kreeg van drie jaar.

Kwalificatiesnelheid

Racing Point eindigde op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap, waarmee het achter Renault en Toro Rosso terechtkwam. Volgens Pérez was het probleem voor Racing Point vooral de kwalificatie. De Mexicaan wist slechts vijf keer door te dringen tot Q3.

”De snelheid in de kwalificatie was niet zo sterk maar het racetempo was zoals altijd heel sterk. We hebben meer dan in andere jaren onze prestaties gemaximaliseerd. Het is iets fundamenteels met de auto, het was erg lastig op nieuwe banden. Het was zo slecht, dat kon je niet verbeteren. Het lag ook aan het circuit, want op sommige circuits waren we sterk, maar op andere circuits waren we heel slecht”, aldus Pérez.

