Sergio Pérez ging de Miami Grand Prix vanaf pole position van start. Gezien teamgenoot Max Verstappen acht posities achter hem startte, richtte Pérez zijn vizier op de overwinning. Helaas voor de Mexicaan was er niemand op het circuit van Miami International Autodrome opgewassen tegen de snelheid van Verstappen en moest hij genoegen nemen met de tweede plek.

“Ik heb het geprobeerd en echt alles gegeven. De eerste stint ging slecht door de bandendegradatie die we hadden en dit had een groot effect op onze race”, klonk Pérez ietwat teleurgesteld na afloop van de race. “Maar Max was gewoon erg sterk vandaag, dus het is een welverdiende overwinning voor hem.”

Toch wil hij nog nader onderzoek doen naar het slechte presteren van de medium banden waarmee hij de race van start ging. “Deze waren gewoon niet goed. Dat hadden we niet verwacht en dit had echt een effect op onze snelheid”, vervolgde de nummer twee in het kampioenschap. “Maar in alle eerlijkheid, Max vloog op de harde band. We moeten analyseren wat er misging vandaag, want we hadden simpelweg de snelheid niet.”