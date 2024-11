Sergio Pérez heeft nog altijd het vertrouwen dat hij in 2025 nog bij Red Bull rijdt. De Mexicaan presteerde het grootste gedeelte van het 2024-seizoen ondermaats, maar is van mening dat Red Bull niet voor niets zijn contract heeft verlengd. Ook legt de coureur uit waarom teamgenoot Max Verstappen wel goed presteerde, en zelfs zijn vierde titel kon pakken.

De teleurstellende race in Las Vegas was slechts de laatste in een reeks van slechte raceresultaten voor Sergio Pérez. De Mexicaan kampt sinds de openingsfase van het seizoen met een vormdip. Pérez weet zelf precies op welk moment zijn seizoen bergafwaarts ging. “Het was een van mijn beste starts van het jaar ooit, het zag er goed uit. Maar zodra we terugkwamen in Europa, draaide alles om”, blikt de Mexicaan terug tijdens de FIA-persconferentie in Qatar. “We raakten de weg een beetje kwijt met de auto, veel weekenden waren te moeilijk.”

LEES OOK: Pérez weet wat hij in Qatar moet doen: ‘Kwalificatie goed laten verlopen’

De Mexicaanse coureur staat ondertussen op de achtste plek in het rijderskampioenschap, terwijl teamgenoot Max Verstappen in Las Vegas het gevecht om de wereldtitel won. Volgens Pérez kon zijn teamgenoot veel beter om de problemen van de RB20 rijden dan hijzelf. “De manier waarop de auto veranderde, betekende dat we heel anders moesten rijden. Ik was veel gevoeliger voor veranderingen dan Max. Voor Max veranderde er niet veel, voor mij veel meer”, aldus de man uit Guadalajara.

Pérez houdt vertrouwen

Toch heeft Pérez het vertrouwen dat Red Bull in 2025 het beter zal doen. Ook denkt de Mexicaan dat zelf als coureur voor het team mee te maken, ondanks de aanhoudende speculaties over zijn toekomst. “Uiteindelijk heeft het team alle informatie en er is een reden waarom we mijn contract eerder dit jaar hebben verlengd.” Op de vraag of Pérez er honderd procent vertrouwen in heeft dat hij in 2025 voor Red Bull rijdt, antwoordt de coureur dan ook: “Ja.”

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Koop dan NU onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas.