Sergio Pérez bereidt zich voor op de Grand Prix van Qatar. De Mexicaan kan na een lange reeks teleurstellende weekenden wel een goed raceresultaat gebruiken. Hij weet wat hem op het Losail International Circuit te doen staat: goed kwalificeren. Pérez scoorde tijdens de race in Las Vegas, mede door een slechte kwalificatie, maar één puntje voor de constructeursstrijd van zijn team Red Bull. Toch zag hij nog een positieve kant aan het weekend in de woestijnstad.

Het Grand Prix-weekend in Las Vegas was wederom een moeilijk weekend voor Sergio Pérez. De Mexicaan lag in Q1 al uit de kwalificatie, en moest de race vanaf de zestiende plek aanvangen. Red Bull koos, in Pérez’ eigen woorden, vervolgens de verkeerde bandenstrategie, waardoor de coureur op het ‘slechtste moment’ op de ‘beste band’ stond. De Mexicaan eindigde als tiende, maar zag toch nog een positieve kant aan zijn Las Vegas-weekend.

“Las Vegas was positief, omdat we de snelheid in de race hadden en het was goed om te zien dat we gedurende de hele race competitiever waren”, blikt Pérez nog even terug in de voorbeschouwing op de Grand Prix van Qatar. “Tijdens de laatste twee races moeten we de kwalificatie goed laten verlopen en de auto consequenter in de juiste positie krijgen, zodat we op de racedagen kunnen starten waar we moeten staan.”

Focus op Qatar

Pérez is inmiddels druk bezig met zijn team om zich voor te bereiden op de nieuwe uitdaging in Qatar. “Het zal interessant zijn om te zien hoe de auto hier presteert op het oppervlak, in totaal andere temperaturen”, vervolgt Pérez. “Het Sprint-format betekent dat we tijd verliezen op de baan, maar ik ben deze week met mijn team in de fabriek geweest om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn om vrijdag van start te gaan.”

