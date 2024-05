Sergio Pérez voorspelt een uitdagend weekend voor Red Bull tijdens de Grand Prix van Monaco. Beide coureurs worstelden in de RB20 op de openingsdag. Ferrari wordt dit weekend als onbereikbaar beschouwd door de Mexicaan.

Het was een moeizame openingsdag in Monaco voor het team uit Milton Keynes. Beide coureurs slaagden er niet in om een foutloze kwalificatieronde neer te zetten. In de eerste vrije training konden zowel Pérez als Max Verstappen geen snelle ronde neerzetten vanwege een rode vlag, waardoor ze respectievelijk P11 en P12 eindigden. In de daaropvolgende training lukte het Verstappen niet om binnen een halve seconde van Charles Leclerc te komen. Pérez bleef in de tweede sessie anderhalve tiende achter Verstappen.

“Het wordt zwaar. Onze beperkingen zijn op dit moment echt moeilijk te overwinnen”, vertelde Pérez gisteren na de tweede vrije training. “We zullen zien wat we vanavond kunnen bedenken. We hebben beide auto’s iets anders afgesteld – ik weet niet wat de problemen zijn voor Max, maar er zijn genoeg dingen om aan te werken. Het tempo op de lange runs lijkt beter, maar het is duidelijk gewoon te laat.”

Pérez voegde daaraan toe: “Ik denk dat Ferrari op dit moment gewoon onbereikbaar is. Ze zijn echt sterk. Het is hier een groot voordeel om snel een ronde te kunnen zetten wanneer je dat nodig hebt. Ze zien er op dit moment erg sterk uit.” Hij uitte ook zijn zorgen over een snel herstel zoals in Imola. “Ik denk niet dat het maar één ding is. We hebben een paar zaken die we moeten verbeteren. Het ziet er moeilijk uit.”

