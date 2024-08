Sergio Pérez gaat toch wel enigszins positief het Grand Prix-weekend van Monza in. De Mexicaan denkt dat zijn Red Bull-team het probleem aan de RB20 heeft geïdentificeerd, waardoor de bolide beter bestuurbaar is tijdens het Italiaanse raceweekend. Toch geeft Pérez eerlijk toe dat teamgenoot Max Verstappen beter met de RB20 kan omgaan.

Lando Norris reed in Zandvoort een ruime 22 seconden eerder over de finishlijn dan Max Verstappen. De MCL38 lijkt hiermee de RB20 als beste bolide van het veld te hebben onttroond, en ook Sergio Pérez valt de sterkte van de McLarens op. “Wat ze in Zandvoort lieten zien was erg sterk”, blikt de Mexicaan terug, in de persconferentie in Monza. “We hopen dat Zandvoort gewoon een slecht circuit voor ons (Red Bull, red.) was. Hopelijk zitten we er hier weer dichterbij.”

Pérez heeft niet voor niets deze stille hoop, want volgens de coureur begrijpt zijn team de problemen van de RB20 steeds beter. “We weten waar we staan (met de auto, red.), en we weten wat het probleem is.” De Mexicaan is daarom al gelijk een stuk blijer met de auto. “Na Miami werkten we steeds met een auto die we niet begrepen. Nu dat we het probleem wel begrijpen, kunnen we er beter mee rijden. Het belangrijkste is om het probleem op te lossen.”

‘Max kan er beter mee omgaan’

Ondanks dat beide auto’s last hadden van problemen sinds Miami, pakte Max Verstappen sindsdien nog wel drie keer de zege. Pérez kwam tegelijkertijd in een vormdip terecht. Toch is de oplossing voor beide auto’s hetzelfde. “Max kan er waarschijnlijk beter mee omgaan met zijn rijstijl dan ik”, geeft de Mexicaan eerlijk toe. “Het (de oplossing, red.) is voor mij een groter voordeel. Het grootste probleem is dat we de verkeerde richting op zijn gegaan (met de doorontwikkeling, red.). We moeten weer de juiste performance uit de auto halen.”

