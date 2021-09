Sergio Pérez heeft – ondanks zijn start vanuit de pitstraat – genoten van de Nederlandse Grand Prix. Na een heuse inhaalrace kwam de Mexicaan als achtste over de streep, al moest hij daar wel stevig voor vechten: “Elke move was op het randje.”

Pérez moest vanuit de pitstraat beginnen nadat Red Bull besloot een nieuwe motor te plaatsen na de toch al dramatische kwalificatie. De schade was niet groot omdat hij anders als zestiende van start was gegaan, maar de verse motor zal een boost zijn voor Monza. Maar ook op Zandvoort heeft dat geholpen, aangezien hij een indrukwekkende inhaalrace reed op Zandvoort, waar inhalen een stevige klus is. Hij eindigde na flink wat gewaagde inhaalacties – en een touché met Lando Norris – op de achtste plaats en pakte zo vier punten.

Lees ook: Verstappen geniet van zege in oranjezee: ‘Ongelofelijk, een geweldige dag’

“Ik moest er heel hard voor werken”, aldus Pérez. “Elke move was op het randje. Het werd in het begin heel erg lastig met Nikita (Mazepin, red.). Ik moest hem ontwijken nadat hij heel laat in de remzone bewoog. Ik verknalde mijn banden door de verremming en moest naar binnen komen. Elke manoeuvre was op de limiet en ik heb veel plezier gehad. Helaas raakte ik Lando en beschadigde daarbij de rechterkant behoorlijk. Dat kostte ons wel wat.”

“Het was een beetje op de limiet”, vervolgt de teamgenoot van Max Verstappen. “Hij wist dat ik daar zat. Ik denk dat er iets meer ruimte… Het contact was onnodig”, oordeelt Pérez.

Foto: BSR Agency