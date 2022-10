Sergio Pérez is tevreden met de derde plek in zijn thuisrace in Mexico, maar had ‘op meer gehoopt’ voor de massaal aanwezige Mexicaanse fans. Hij baalt van de slechte pitstop en het feit dat inhalen lastig bleek.

Het zou voor Pérez geen rechttoe rechtaan race worden. Hij moest van de vierde plek beginnen na de kwalificatie en hoopte uiteraard zijn thuispubliek op de zege te trakteren. De Mexicaan won een positie bij de start, maar kon vervolgens niet aanhaken bij Lewis Hamilton. Een slechte pitstop, die vijf seconden duurde, voorkwam dat Pérez Hamilton in de pitstraat kon verschalken.

Uiteindelijk moest Pérez genoegen nemen met de derde plek, waar hij mee kan leven al had hij stiekem op meer gehoopt. “Ik heb mijn best gedaan”, zegt Pérez. “Ik heb echt heel hard gepusht. Helaas hadden we een slechte pitstop. Dat voorkwam dat we voor de undercut konden gaan op Lewis.”

“Inhalen is heel lastig”, vervolgt Pérez. “Zodra ik achter hem reed, was het erg lastig om hem te volgen.” Dat hij daarom bij de start de derde plek overnam, was voor de thuisheld van cruciaal belang. “Zeker gezien hoe lastig het was om in te halen.”

“Ik had wel gedacht dat we dichterbij zouden zitten, maar zo pakte het helaas niet uit voor ons”, klinkt de teleurstelling in de stem van Pérez. “Maar het is nog steeds een podium. Ik had voor dit publiek meer gewild, maar we zijn derde geworden dus we hebben een goede dag gehad.”

Foto: Red Bull Content Pool