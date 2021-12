Sergio Pérez vindt dat Red Bull de laatste twee races van het seizoen ‘all-in’ moet gaan nu zij het gat naar Mercedes gedicht hebben. “We hebben niks te verliezen”, stelt hij.

De Formule 1 trekt deze week voor het eerst naar Saoedi-Arabië, waar het ‘snelste en langste’ stratencircuit ter wereld wacht. Het Jeddah Corniche Circuit telt 27 bochten, drie DRS-zones en is 6.174 kilometer lang. De coureurs zullen volgens simulaties gemiddeld 252 kilometer per uur rijden op het circuit met veel snelle bochten. Sergio Pérez heeft er zin in om het nieuwe circuit te verkennen.

“Het ziet eruit als een heel snel circuit, dus ik kijk ernaar uit om de baan op te gaan om te zien hoe het in het echt voelt”, blikt Pérez vooruit op de race in Jeddah. “Ik heb volgens mij nog nooit op zo’n snel circuit gereden met zoveel snelle bochten, het zal een behoorlijke uitdaging zijn. Het is voor iedereen hetzelfde: niemand heeft de kans gehad om hier te racen, dus de vrije trainingen zullen zeer belangrijk zijn”, aldus de Mexicaan.

Red Bull staat in het constructeurskampioenschap achter op Mercedes, al bedraagt het gat slechts vijf punten. Race na race heeft Red Bull dat gat gedicht en nu heeft het ook goed zicht op die titel. “De punten in Qatar en de laatste drie races waren heel belangrijk voor de constructeursstrijd. We hebben het gat naar Mercedes gedicht en nu is het tijd om all-in te gaan. We hebben niks te verliezen en we zullen het beste van onszelf geven. Als we als team twee perfecte races kunnen hebben, dan ben ik ervan overtuigd dat we bovenaan zullen eindigen.”

Pérez zelf maakt geen kans meer op de titel, maar kan Red Bull wel nog aan de constructeurstitel helpen. “Dat is een unieke uitdaging. De laatste twee races zullen dat symboliseren. Ik geniet ervan dat we het einde van het seizoen naderen met zo’n belangrijk gevecht te gaan. Ik kijk uit naar Jeddah en Abu Dhabi. Voor momenten als deze wil je racen”, aldus Pérez.

