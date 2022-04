Sergio Pérez reed zijn RB18 naar de derde tijd in de kwalificatie. Of de Mexicaan ook vanaf P3 mag starten is nog de vraag, omdat hij zich bij de stewards moet melden, omdat hij gele vlaggen genegeerd zou hebben.

Pérez vertelt na de kwalificatie dat hij wat spijt heeft van de gekozen strategie in Q3. “Q1 en Q2 verliepen goed, maar met alle rode vlaggen is het altijd lastig het momentum te houden” begint hij tegenover Johnny Herbert na de kwalificatie. “Ik heb een beetje spijt van de bandenstrategie waarmee we Q3 zijn ingegaan, maar P3 is een goede startplaats”, aldus Pérez.

Of hij ook daadwerkelijk vanaf P3 mag starten zal nog afhangen van de beslissing van de stewards. De Red Bull-coureur lijkt zich echter weinig zorgen te maken. “Ik heb voor meer dan een halve seconde gelift, waarmee ik zes tienden verloren heb. Ik denk dat het dus een vrij simpele beslissing is”, verklaart Pérez.