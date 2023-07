Ook het raceweekend van Sergio Pérez in Oostenrijk stond in het teken van de veelbesproken track limits. Tijdens de kwalificatiesessie op vrijdag lukte het hem in Q2 niet om een snelle ronde te rijden en binnen de witte lijnen te blijven, waardoor hij de race moest beginnen vanaf P15 en binnen het team de nodige kritiek te verwerken kreeg.

Ondanks de moeizame start wist de Mexicaan van Red Bull Racing zondag in de Grand Prix van Oostenrijk toch nog een podiumplaats te bemachtigen. Hij werd derde en hoopt hiermee zijn vorm hervonden te hebben. Na de race werd hij als eerste door winnaar Max Verstappen gefeliciteerd (foto boven).

Sergio Pérez liet na afloop tijdens de FIA-persconferentie weten dat hij – zeker gezien de omstandigheden – zeer tevreden was met het resultaat op de Red Bull Ring: “Het is fijn om bij de thuisrace van het team weer op het podium te staan. Mijn weekend begon inderdaad heel slecht. Daar kwamen ook nog de track limits bij. Iedereen had er op een zeker moment last van. We moesten ons er doorheen slaan. Dat was niet makkelijk, ook gezien het feit dat ik fysiek niet honderd procent was.”

Over de gevechten met de twee Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc liet de teamgenoot van Max Verstappen weten dat het in zijn optiek harde maar eerlijke duels waren: “Het is altijd een plezier om tegen Ferrari te racen. De Ferrari’s waren heel sterk in de langzame bochten, ze hadden goede tractie, maar ik had een goede comeback.”

Lees ook: Verstappen superieur in Oostenrijk, race ontsierd door track limits

Hij verbaasde zich wel over de opmerking van Sainz die vond dat Pérez hem op de baan intimideerde: “Ik heb Carlos zelf nog niet gesproken, maar ik weet niet wat hij bedoelde. Volgens mij was het een normaal gevecht.”

Komende week hoopt de coureur, die in de aanloop naar de race in Oostenrijk was geveld door de griep, vooral fysiek weer aan te sterken, zodat hij fit is voor Silverstone. De Britse GP staat komende zondag op het programma. Pérez: “Hopelijk zijn we terug en kan ik deze vorm vasthouden.”

Zie hieronder de reactie van Sergio Pérez na de race bij Viaplay.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel! Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Max Verstappen, aanjager van Red Bulls recordregen

Lance Stroll: delicate investering van een kwart miljard dollar

Exclusief! Raymond Vermeulen, de architect van Max’ imperium

Het andere leven van hotelier & kunstverzamelaar Helmut Marko

Coureur of operazanger? Het dilemma van Giuseppe Campari

Columns Rob Kamphues & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grand Prix van Canada!

Haal het blad in de winkel of bestel hieronder en krijg ‘m thuisgestuurd (gratis verzending in Nederland!)