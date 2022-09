Sergio Pérez zal na zijn spin in de kwalificatie in Zandvoort vanaf de vijfde plek beginnen aan de Grand Prix van Nederland. Daar baalt hij van, aangezien hij het gevoel had dat hij voor de vierde of zelfs derde startplek kon gaan.

Pérez was bezig aan een flinke tijdsverbetering toen hij in bocht 13 iets te wijd ging, door de grindbak ging en weer terug de baan op spinde. De Mexicaan moest zo genoegen nemen met de vijfde startplek terwijl de coureurs achter hem niet meer konden verbeteren door de gele vlag veroorzaakte.

“Het was jammer, ik was aan een goede ronde bezig”, zegt Pérez. “Ik ging wat agressief op het gas en kuste het grind een beetje en verloor helaas de achterkant.” Daar baalt hij van, wetende wat er mogelijk was geweest als hij zijn ronde gewoon had voltooid. “Ik zat een goede drie tienden onder mijn vorige tijd. Ik denk dat ik nog een tiende of anderhalve tiende kon pakken en dat had met een P4 of P3 opgeleverd.”

“Maar het is wat het is,” verzucht Pérez, “en hopelijk kan ik morgen een sterke start hebben en met de kop meekomen en strijden in de race.”

Lees ook: Preview Dutch GP: Weet Verstappen rode storm te weerstaan?

Waar het in België allemaal vanzelfsprekend leek te gaan voor Red Bull, moest het team op Zandvoort hard werken om dat beetje extra te vinden voor de poleposition. “Het is niet gemakkelijk geweest”, aldus Pérez. “We hebben er het hele weekend op zitten jagen. Het is absoluut een moeilijker weekend voor ons dan in België.”

“We zullen ons best doen om het te maximaliseren”, vervolgt Pérez. “Ik denk dat de lay-out, baankarakteristieken en baantemperaturen niet zoveel in ons voordeel werken als in België.”