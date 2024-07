Het Britse Grand Prix-weekend was er niet eentje voor Sergio Pérez om over na huis te schrijven. De Mexicaan startte vanuit de pitstraat aan de race, en wist niet verder te komen dan P17 tegen de tijd dat de zwart-wit-geblokte vlag viel. Het tegenvallende weekend komt na een reeks andere tegenslagen voor de Mexicaan. Er komen hierdoor steeds meer twijfels over de toekomst van de Red Bull-coureur in de Formule 1.

Pérez tekende begin juni een contractverlenging bij Red Bull. De prestaties van de coureur werden er daarna echter niet beter op. De Mexicaan wist drie keer tijdens de laatste vijf Grands Prix niet uit Q1 te komen tijdens de kwalificaties. Daarnaast wist Pérez ook sinds de Grand Prix van Miami niet meer in de top vijf te eindigen, met als dieptepunt zijn P17 tijdens de Britse race.

“Het is een goed moment om even een pauze te hebben”, verzuchte Pérez tegenover de aanwezige media, na de Grand Prix van Groot-Brittannië. “We hopen om in Hongarije terug te komen.” De teleurstelling van zijn tegenvallende race was des te groter voor de Mexicaan, omdat de vrijdag nog wel goed voor hem verliep. “Ik denk dat we de sterkste vrijdag in lange tijd hadden. Maar dan is er aan de andere kant die hele teleurstellende race. We moeten ervoor zorgen dat de balans [van de auto, red.] beter wordt. Dan wordt alles beter.”

Pérez laat zich niet afleiden

De aanhoudende teleurstellende prestaties van de Mexicaan zorgen ervoor dat er veel vraagtekens rondom zijn toekomst bij Red Bull worden gezet. Pérez weigert echter door alle geruchten afgeleid te worden. “Ik weet waar ik sta betreffende mijn contract”, is de Mexicaan duidelijk. “Het laat mij allemaal niet afleiden. Ik moet me focussen op de volgende twee weekenden. Dat is mijn prioriteit. Als een team komen we wel uit deze moeilijke periode.”

