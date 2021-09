Sergio Pérez zal de Grand Prix van Nederland vanuit de pitstraat aanvangen. Red Bull heeft na de teleurstellende kwalificatie besloten een nieuwe motor te plaatsen. Het is zijn vierde van het seizoen wat hem op een gridstraf komt te staan, maar hij zal vanuit de pitstraat starten omdat er nog meer onderdelen vervangen zijn.

Pérez strandde zaterdag teleurstellend in Q1, waar hij enkele honderdsten van een seconde tekort kwam om door te gaan naar Q2. Hij zou de Grand Prix van Nederland dus al aanvangen vanaf de zestiende plaats, maar dat zal nu de pitstraat worden.

Red Bull heeft namelijk besloten een nieuwe Honda-krachtbron te plaatsen en hier de gridstraf te incasseren, zodat hij met een frissere motor in Monza, waar de krachtbron een grote rol speelt, aan de start kan verschijnen. Het is zijn vierde krachtbron van het seizoen, waarmee hij dus al buiten de pool van drie motoren zit die de coureurs per jaar mogen gebruiken. Elke krachtbron naast die pool levert een gridstraf op. Naast de krachtbron heeft Red Bull nog enkele andere onderdelen vervangen waardoor Pérez nu genoodzaakt is om vanuit de pitstraat te starten.

Pérez was na de kwalificatie teleurgesteld, wetende dat het een groter feest had kunnen worden voor Red Bull aangezien Max Verstappen de poleposition veroverde. “Er zijn denk ik wel een aantal dingen die we moeten bespreken voor de toekomst”, zei Pérez. “Een paar details zijn al best duidelijk. We hadden waarschijnlijk niet verwacht dat we op deze positie zouden eindigen. Het is echt heel jammer want we hadden een fantastische auto vandaag. Ik weet niet wat ik moet zeggen.”

“We hebben een geweldige auto en hadden de snelheid om de eerste startrij op te eisen”, vervolgde hij. “Dat is ook waarom het zo’n pijn doet. We moeten kijken waarom het zou fout kon gaan.”

Foto: BSR Agency