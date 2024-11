Voor Sergio Pérez was de sprint in Qatar de zoveelste sessie om te vergeten. De Mexicaan startte vanuit de pitstraat en werd daar meteen al ingehaald door Franco Colapinto. Toen duidelijk werd dat de Red Bull-coureur ook geen punten meer zou kunnen scoren, gebruikte Red Bull de kostbare baantijd om zoveel mogelijk data te verzamelen. “Het was een dag dat hij geen punten zou scoren”, verzucht Christian Horner.

De Mexicaan moest de verkorte race vanuit de pitstraat starten, maar werd al ingehaald nog voordat hij de baan op kon rijden. Pérez reed niet gelijk weg toen het licht op groen sprong, waardoor Franco Colapinto besloot om de Red Bull-coureur in te halen. Hugh Bird, de race-ingenieur van de Mexicaan, moest zelfs via de boordradio de coureur vertellen dat hij “alsjeblieft nu moest gaan”.

“Ik moet daar echt nog even met hem over praten”, reageert Red Bull-teambaas Christian Horner op het incident, tegenover F1TV. “Het leek erop dat hij in slaap was gevallen. En natuurlijk haalde Colapinto hem toen in.”

Data verzamelen

De rest van de sprint verliep ook niet naar wens voor Pérez, en de Red Bull-coureur eindigde zelfs als twintigste. Toen duidelijk werd dat de Mexicaan geen punten meer kon pakken, gebruikte Red Bull de rest van de verkorte race om zoveel mogelijk data te verzamelen.

“We konden wel wat belangrijke data van Checo krijgen in de race”, vertelt Horner. “We konden zelfs een nieuwe neus plaatsen, en kregen daardoor goede feedback. Dat kunnen we hopelijk gebruiken voor vanmiddag (de kwalificatie voor de hoofdrace, red.). Het was een dag dat we geen punten zouden scoren met (Pérez, red.), dus het was beter om zo veel mogelijk informatie te verzamelen.”

