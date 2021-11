Red Bull-coureur Sergio Pérez had het in Brazilië met beide Mercedes-coureurs aan de stok, maar verloor beide duels – om uiteenlopende redenen.

Valtteri Bottas was de eerste Mercedes-coureur die Pérez tegenkwam, toen hij Bottas passeerde in de openingsronde. Daarna vond Pérez zichzelf op het pad van de ontketende Lewis Hamilton, die een geweldige inhaalrace afwerkte. Pérez verkocht zijn huid echter duur, en pakte Hamilton nog een keer terug alvorens de Brit hem definitief verschalkte.

“Het was leuk racen met Hamilton”, vertelt Pérez Ziggo Sport, “maar hij was vandaag echt buitenaards”, erkent de Mexicaan. “Ik kon er verder niet veel aan doen. Daarna had ik pech met de virtual safetycar. Bottas had juist heel veel geluk. Hij maakte toen een pitstop en won zo vijf seconden op ons.” Bottas bleef zo na zijn latere stop voor Pérez.

Net zoals Bottas belangrijk was voor het teamspelletje bij Mercedes, was Pérez dat bij Red Bull. Hij pakte nog ‘een waardevol punt voor het team’ door na een late stop de snelste ronde te rijden. Toch was Mercedes wel heel sterk, geeft hij toe. “Ik weet niet wat ze doen, maar ze vliegen echt op de rechte stukken.”

