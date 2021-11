Sergio Pérez is na de eerste dag in Qatar nog niet helemaal tevreden met de balans van de Red Bull. Met nog één vrije training tot aan de kwalificatie heeft het team dan ook nog wat werk te verrichten: “De eerstvolgende representatieve sessie is de kwalificatie.”

Pérez noteerde tweemaal de achtste tijd op de vrijdag. Het was een dag waarop de teams veel data moesten vergaren om tot de ideale afstelling te komen. Dat Pérez hier al eens heeft gereden, net als Nikita Mazepin, leverde hem echter geen voordeel op. “Nee, niet echt”, lacht Pérez. De laatste keer dat hij op het Losail International Circuit reed, was in 2009. “Ik kon me niet veel meer herinneren van dit circuit. Het begint wel langzaamaan allemaal terug te komen. Het is een interessante locatie, zeker met het verschil tussen dag en nacht.”

“We hadden een goede start, maar we hebben wat dingen veranderd”, vervolgt Pérez. “Met name toen we op de zachte band reed, dat moeten we allemaal nog bekijken. De marges zijn erg klein, de teams liggen dicht bij elkaar. Hopelijk kunnen we sterk zijn in de kwalificatie.”

De coureurs begonnen in VT1 nog onder de hete omstandigheden, maar in VT2 waren de omstandigheden meer vergelijkbaar met de omstandigheden voor de kwalificatie en race. Dat ging ook nog eens gepaard met een straffe wind die regelmatig van richting veranderde. “Het is niet makkelijk”, stelt Pérez, die voor de kwalificatie verwacht dat die wind opnieuw een rol kan spelen. “We hebben nog wel wat werk te verrichten, ik ben niet helemaal blij met de balans.” Dat de derde vrije training dan weer plaatsvindt met de zon in plaats van de maan, maakt dat er niet makkelijker op. “De eerstvolgende representatieve sessie is de kwalificatie”