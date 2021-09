Sergio Pérez wijst na de ‘niet zo ideale’ kwalificatie op het Sochi Autodrom, waar hij slechts de negende tijd klokte, vooral naar de timing van het team en de banden. Volgens hem waren ze een ronde te laat in Q3 en zorgde een gebrek aan temperatuur in de banden ervoor dat hij zich niet kon verbeteren: “Hopelijk kunnen we dat herstellen in de race.”

Nadat Max Verstappen na één ronde in de kwalificatie al uitstapte, wetende dat hij achteraan zou starten vanwege een motorwissel, waren alle ogen bij Red Bull gericht op Sergio Pérez. In Q1 zag het er nog veelbelovend uit voor de Mexicaan, maar in de beslissende Q3 kwam hij niet verder dan de negende tijd op het opdrogende Sochi Autodrom. Uiteraard had Pérez op meer gehoopt, maar volgens hem had het team niet de juiste timing om voor een goede positie te gaan.

“Het draaide allemaal om de juiste timing en temperatuur in de banden te krijgen”, legt Pérez uit. “Dat is iets wat we niet deden, iets wat we misten. Waarschijnlijk waren we een ronde te laat, want we gingen voor een voorbereidingsronde op de nieuwe set. Dat heeft ons op een achterstand gezet. Op het einde, toen we op de slicks gingen, kwamen we een ronde tekort om de banden op temperatuur te krijgen.”

“Hopelijk kunnen we het herstellen in de race”, vervolgt Pérez. “Maar het gaat een lastige race worden. Er kan van alles gebeuren”, blijft Pérez hoopvol na de ‘niet zo ideale’ kwalificatie. Bij Sky Sports voegt hij nog toe dat de prestaties van de RB16B in de regen een goed teken is: “We gaan de zondag positief tegemoet. Het hoofddoel zal zijn om een goede start te hebben en dan de best mogelijke race te rijden”, besluit hij.