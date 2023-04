Sergio Pérez reed naar de tweede stek tijdens de Sprint Shootout en start de sprintrace vanmiddag dus vanaf de eerste rij naast Charles Leclerc. De Mexicaan heeft maar één doel: de sprintrace winnen.

“De baan voelde heel anders aan en een snelle tijd neerzetten op de zachte band was nogal een uitdaging. Hetzelfde gold voor het vinden van een ritme op de medium band,” aldus Pérez na afloop van de Sprint Shootout. “Het was een lastige sessie en een iets betere ronde had me geholpen om de pole te pakken toen Charles de muur raakte. Maar ze zijn gewoon een beetje sneller over één ronde dan wij.”

Toch heeft de coureur van Red Bull goede hoop om na afloop van de sprintrace de hoogste trede van het ereschavot te kunnen beklimmen. “Hopelijk kunnen we vanmiddag het gat verkleinen en ze verslaan op race pace. Het doel is om deze race te winnen en dat geldt ook voor morgen.” De sprintrace start vanmiddag om 15.30 uur en duurt 30 minuten.

